2020/08/23 | 21:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قلل مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، من احتمال انتشار موجة ثانية من وباء كورونا على المستوى العالمي.

وأوضح مساعد رئيس المنظمة رانييري غويرا في تصريح للصحافة الايطالية، ان الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا ليست أمرا مؤكدا، وإن السلطات الطبية أصبحت تمتلك جميع الأدوات اللازمة، لتجنب حدوث موجة ثانية من الوباء.

وعن الزيادة الملحوظة بعدد الإصابات في إيطاليا، أكد غويرا ان ذلك مرتبط بزيادة وتوسيع عدد الفحوص والاختبارات للكشف عن الفيروس، مضيفا ان زيادة أعداد المصابين أمر متوقع الان، او مع بداية السنة الدراسية، بسبب عدم إمكانية منع المخالطة بين طلاب المدارس، على الرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن مدى قدرة الأطفال على نشر العدوى.https://www.corriere.it/cronache/20_agosto_23/piu-positivi-meno-gravipossiamo-ancora-evitareuna-seconda-ondata-01312d2e-e4a1-11ea-b1e4-bb7479c087c9.shtml

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول بالصحة العالمية يقلل من احتمال تفشي موجة ثانية من كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول بالصحة العالمية يقلل من احتمال تفشي موجة ثانية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).