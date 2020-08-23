العراق: تسجيل75 وفاة و3291 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/23 | 21:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة الصحة، الموقف الوبائي الخاص بحصيلة الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في البلاد، للساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان، الى اجراء تسعة عشر الفا وستمئة وتسعة وسبعين فحصا جديدا، أظهرت تسجيل ثلاثة آلاف ومئتين وإحدى وتسعين إصابة بالفيروس في عموم البلاد، وهو ما يرفع عدد المصابين الى مئتين وأربعة الاف وثلاثمئة وإحدى وأربعين إصابة، مقابل تماثل ثلاثة آلاف وستة عشر مصابا للشفاء، فيما تم تسجيل خمس وسبعين حالة وفاة ناجمة عن الوباء، لترتفع حصيلة الوفيات منذ ظهور الفيروس في العراق، الى ستة الاف واربعمئة وثمان وعشرين حالة وفاة.

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