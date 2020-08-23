جماهير نادي انجليزي تسخر من برشلونة بسبب كومان

2020/08/23 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً منذ عدة أيام تعاقده مع المدرب الهولندي رونالد كومان كمديراً فنياً جديداً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للمقال كيكي سيتيين.

وسقط فريق برشلونة بقيادة المدرب الإسباني كيكي سيتيين سقوطاً تاريخياً ومهيناً على يد بايرن ميونخ الألماني يوم الجمعة الماضية بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا ليكون بذلك قد خسر جميع المنافسات التي دخلها هذا الموسم مودعاً الموسم بدون التتويج بأي لقب، في فترة كارثية للنادي الكتالوني.

وسخرت جماهير إيفرتون الإنجليزي من برشلونة بعد اسناد الأخير مهمة الإدارة الفنية لرونالد كومان الذي درب إيفرتون عام 2017 وتمت إقالته بعد 9 مباريات فقط.

يذكر أن الهولندي رونالد كومان عندما تولى تدريب إيفرتون الإنجليزي وتمت إقالته بعد 9 مباريات فقط من بداية الموسم.

وعلى الرغم من صرف رونالد كومان وإيفرتون ما يقرب من 150 مليون جنية إسترليني ذلك الموسم ولكن الفريق بدأ رحلته بشكل كارثي ليتم إقالة كومان.

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