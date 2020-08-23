سيناقشة الكاظمي مع ملك الاردن ورئيس مصر.. الكشف عن تفاصيل مشروع ’’الشام الجديد’’

2020/08/23 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، الأحد (23 آب 2020)، تفاصيل كاملة عن مشروع "الشام الجديد" الذي تحدث به رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي مؤخرا.

وقال الرديني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أن مشروع الشام الجديد وفق النسق الأوروبي الذي تحدث عنه الكاظمي لصحيفة الواشنطن بوست، ليس وليد اليوم وإنما طرح في زمن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي".

واضاف أن "المشروع يقوم على اساس التفاهمات الاقتصادية والسياسية بين العراق ومصر، وقد دخلت الأردن على خط المشروع مؤخرا"، مبينا أن "المشروع قائما على اساس أن مصر تمثل كتلة بشرية والعراق كتلة نفطية، والأردن دخلت على الخط للاستفادة من خدمات كليهما".

وتابع الرديني أن "هناك نية لدى حكومة الكاظمي لاكمال هذا المشروع، خصوصا وأن الأردن ومصر تعتمدان السياسية المعتدلة".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد صرح في وقت سابق، أن مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، سيتم طرحة خلال القمة الثلاثة المرتقبة بين العراق والأردن ومصر.

وقال الكاظمي لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه "سيطرح مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، على قادة مصر والاردن والذي من حلاله ستكون تدفقات رأس المال والتكنولوجيا، أكثر حرية".

واضاف أنه "سيسافر إلى السعودية قريبا للقاء المسؤولين فيها وبحث تطوير العلاقات الثنائية".

وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، عامر الفايز، قال السبت، (22 آب، 2020)، إن ‏هناك دورا دولياً يدعم عقد القمة الثلاثية المرتقبة بين العراق والاردن ومصر في عمان.‏

وذكر الفايز في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "الاجتماع المزمع عقده في العاصمة الاردنية عمان ‏خلال الايام القادمة بين ملك الاردن، عبد الله الثاني، ورئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، ‏ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جاء كسابقه في عهد رئيس الحكومة السابقة، ‏عادل عبدالمهدي لبحث امور المنطقة ومستجداتها في ظل المتغيرات والتحديات الحاصلة".

واضاف أن "اجتماع عمان جاء بتنسيق دولي لدعم حكومة الكاظمي"، متوقعا أن "يسفر عن ‏اللقاء، اتفاقات اقتصادية وأمنية في ان واحد".‏

وبين الفايز أن "الدول الثلاث بينها مشتركات كبيرة في ملفات عدة، وخاصة الاقتصادية".‏

وكشفت وكالة الانباء الأردنية، أمس السبت (22 آب 2020)، عن اجتماع مرتقب ‏للملك الاردني عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس مجلس ‏الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، ‏والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي‎‏.



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وذكرت الوكالة الرسمية، ان "الملك والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي سيعقدون قمة ‏ثلاثية في عمان الأسبوع المقبل‎‏". ‏‎

واشارت إلى أن "القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، تهدف على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ‏والاستثماري بين الأردن ومصر ‏والعراق، بإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية‎‏".‏‎

يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في آذار 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت ‏في نيويورك في أيلول من العام الماضي‎‏.‏‎

وكان الكاظمي قال في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، وخلال زيارته الولايات المتحدة ‏الأميركية، إنه سيزور الأردن منتصف ‏الأسبوع، وبعدها سيغادر إلى مصر لإكمال اتفاقيات ابرمتها ‏الحكومة العراقية السابقة‎‎‏".‏

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