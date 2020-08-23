اصابة وزير عراقي قد تؤجل القمة الثلاثة في الاردن.. تعرف على التفاصيل

2020/08/23 | 21:59 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني فادي الشمري، الاحد، عن احتمالية تأجيل او الغاء عقد القمة الثلاثية في الادرن.





وقال الشمري في تغريدة على {تويتر} ان" معلومات مؤكدة تتحدث عن احتمالية الغاء القمة الثلاثية في الاردن وتأجيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وعزا اسباب ذلك الى" اكتشاف اصابة وزير الاتصالات العراقي والوفد المرافق بوباء كورونا عند وصولهم الى عمان اليوم الاحد، مما ادى الى حجرهم مع وزير الاتصالات الاردني والسفير العراقي وموظفي السفارة المستقبلين لهم".

وفاء الفتلاوي

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