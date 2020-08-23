فرنسا تسجل نحو 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/23 | 22:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية مساء يوم الأحد، أنها سجلت 4897 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا جديدا مقارنة بالرقم الذي تم الإعلان عنه يوم السبت عند 3602، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مايو.

وأضافت السلطات الصحية أن 4709 مرضى مصابون بـ”COVID-19″ يقيمون حاليا في المستشفى، بما في ذلك 383 مريضا في وحدة العناية المركزة.

وأفادت بأنها سجلت حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي ضحايا كورونا وصل إلى 30513 وفاة منذ بداية الوباء.



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