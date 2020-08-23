ما مصير الاتفاقية العراقية مع الصين؟ رئيس المستشارين يوضح

2020/08/23 | 22:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد رئيس هيأة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الصيني سارية المفعول ولن تتأثر بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الأميركي خلال زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن.



وفي تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (23 اب 2020)، قال إن "الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الأميركي تخص مواضيع مختلفة وبعيدة عن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الصيني".

وأضاف، أن "الاتفاقية الصينية سارية المفعول ولدى العراق صندوق في الصين يضع فيه واردات لمائة ألف برميل يومياً بشكل مستمر وبعض الأحيان يسحب منه عند الحاجة".

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