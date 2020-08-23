الاعلام الامني: إصابة ٤ مدنيين كحصيلة أولية بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

2020/08/23 | 22:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كركوك_اين] اصيب 4 مدنيين، مساء الاحد، بنفجار عبوة ناسفة في منطقة القادسة بكركوك.

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