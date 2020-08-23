2020/08/23 | 22:16 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [كركوك_اين] اصيب 4 مدنيين، مساء الاحد، بنفجار عبوة ناسفة في منطقة القادسة بكركوك.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: إصابة ٤ مدنيين كحصيلة أولية بانفجار عبوة ناسفة في كركوك
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: إصابة ٤ مدنيين كحصيلة أولية بانفجار عبوة ناسفة في كركوك
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: إصابة ٤ مدنيين كحصيلة أولية بانفجار عبوة ناسفة في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).