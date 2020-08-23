القنصلية الإيرانية في العراق تؤكد استمرار اصدار التاشيرة المجانية للمواطنين العراقيين

2020/08/23 | 22:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اكدت القنصلية الإيرانية في العراق، الأحد، استمرار اصدار التاشيرة المجانية للمواطنين العراقيين الراغبين بالسفر الى ايران.وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "ارنا"، ان "هذا التأكيد جاء بعد الحصول على معلومات تؤكد ان بعض شركات السياحة والسفر العراقية تتقاضى مبالغ نقدية من مواطنيها مقابل تسليم التأشيرة".وقال القنصل الايراني في بغداد، عباس احميدي، في لقاء خاص مع "ارنا": انه "لا يحتاج المسافرون العراقيون للذهاب إلى شركات السياحة للحصول على تأشيرة، ويمكنهم الحصول على تأشيرة مجانية بالذهاب مباشرة إلى جميع قنصليات إيران الاسلامية في العراق".وأضاف احميدي، ان "القنصليات الإيرانية في مدن بغداد والبصرة وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف وأربيل والسليمانية تقوم باصدار التأشيرات المجانية، طبقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية والتي تقضي بمنح التأشيرة لفئات خاصة من الشعب العراقي بسبب وباء كورونا"، مؤكدا "ان هذه الفئات يمكنها السفر إلى إيران.وتابع "يمكن للعراقيين الذين لهم زوجات وأزواج إيرانيون وأطفال، والعراقيين المقيمين في إيران، والذين يسعون للعلاج الطبي وطلاب الجامعات، ورجال الأعمال، والمستثمرين، السفر إلى جمهورية إيران الإسلامية والحصول على تأشيرات مجانية.وأكد، على ان "قنصليات جمهورية إيران الإسلامية تقوم باصدار هذه التأشيرات مباشرة ولا داعي للذهاب إلى شركات السياحة في العراق"./انتهى8

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