العثور على 18 قطعة اثرية شمالي ذي قار

2020/08/23 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..عثرت شرطة الاثار والتراث في ذي قار ، اليوم الاحد ، على 18 قطعة اثرية في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة .وقال بيان صادر عن مديرية شرطة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مدير شرطة حماية الاثار والتراث العميد خالد عويد وحش اجرى جولة تفتيشية بالتعاون مع ممثل مفتشية […]

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