كربلاء توفر أجواء آمنة  لزائري عاشوراء

2020/08/23 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أكدت قيادتي عمليات كربلاء وشرطة المحافظة ، مساء الاحد ، على توفير أجواء آمنة لزائري عاشوراء في ظل أنتشار وباء كورونا .وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قائدي عمليات كربلاء اللواء الركن على الهاشمي واللواء احمد زويني أكدوا خلال اجتماع أمني […]

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