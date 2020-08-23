الإعلام الأمني يروي تفاصيل انفجار استهدف رتلًا للتحالف الدولي

2020/08/23 | 22:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رتل تابع لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي، إلى استهداف بعبوة ناسفة.

وذكرت الخلية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه: "انفجار عبوة ناسفة على أحد عجلات رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف قرب مركز شرطة التاجي مما أدى إلى أضرار في إحدى عجلات الشركة".

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