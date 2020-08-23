الحلبوسي والمطلك يبحثان ملف النازحين وعودتهم إلى ديارهم

2020/08/23 | 22:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع رئيس جبهة الحوار الوطني الدكتور صالح المطلك، ملف النازحين وعودتهم إلى ديارهم، وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى، اليوم الأحد، رئيس جبهة الحوار الوطني الدكتور صالح المطلك”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وأهمية توحيد الرؤى بين القوى السياسية؛ من أجل تشريع القوانين المهمة للفترة المقبلة”.

واكد اللقاء، بحسب البيان، على “ضرورة المضي بتشريع قانون المحكمة الاتحادية وإكمال قانون الانتخابات، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبِّر عن إرادة المواطن”.

وتابع البيان، “كما بحث اللقاء ملف النازحين وعودتهم إلى ديارهم، وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة”.

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