الحلبوسي والمطلك يناقشان تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

2020/08/23 | 22:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، رئيس جبهة الحوار الوطني الدكتور صالح المطلك.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وأهمية توحيد الرؤى بين القوى السياسية؛ من أجل تشريع القوانين المهمة للفترة المقبلة.

وناقش اللقاء ضرورة المضي بتشريع قانون المحكمة الاتحادية وإكمال قانون الانتخابات، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبِّر عن إرادة المواطن.

كما بحث اللقاء ملف النازحين وعودتهم إلى ديارهم، وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة.

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