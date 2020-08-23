دعوات جدية لاستجوابه .. نائب : وزير التجارة ساهم مع كورونا بقطع ارزاق العوائل

2020/08/23 | 22:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اتهم رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري اليوم الاحد ، وزير التجارة بالمساهمة مع كورونا في قطع ارزاق العوائل الفقيرة”.

وقال الشمري في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، انه “بالرغم من أن جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على العوائل من ذوي الدخل المحدود، وجدنا ان وزارة التجارة في الوقت الذي كان منتظر منها ان تهيئ السلة الغذائية إلى العوائل العراقية بسبب غلق الأسواق وتأثير الجائحة والوضع الاقتصادي الذي اثر على البلد نجد ان وزارة التجارة متثملة بوزيرها الحالي يقف متفرجاً على معاناة أبناء الشعب العراقي ولم يوقع اي عقد لتجهيز مفردات البطاقة التموينية”.

وحذر الشمري “من أن الأشهر القادمة وفي حال عدم تلافي الوضع بشكل سريع فسوف يتعرض الشعب العراقي إلى مجاعة كبيرة”، مشيرا الى ان “هناك دعوات جدية لاستجواب الوزير بسبب مساهمته مع جائحة كورونا في تجويع الشعب العراقي وعدم ممارسته لأعمال وظيفته كوزير في الوزارة منذ تسنمه المنصب بتاريخ ٧ أيار ٢٠٢٠ الا بضع ايام معدودة”.

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