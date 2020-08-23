وزارة النقل :اسطولنا الجوي نقل اكثر من (22) الف مسافر خلال شهر 

2020/08/23 | 22:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ،الاحد، احصائية اعداد المسافرين الذين تم نقلهم من محطات المطارات العاملة في البلاد الى مختلف القطاعات التي يقصدها الناقل الوطني المحلية والاقليمية والدولية خلال استئناف رحلاته المجدولة للقطاعات الداخلية والخارجية من 23/7/2020 ولغاية 23/8/2020.

وأوضحت ادارة الشركة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ان اجمالي عدد المسافرين بلغ نحو(22،522) مسافر توزعوا على (352) رحلة مباشرة داخلية وخارجية وبنسب امتلاء إيجابية ،مشيرة ، خلال الأيام المقبلة النسب قابلة للزيادة مع حزمة الخدمات المتميزة التي تحرص على تقديمها إدارة الخطوط الجوية العراقية للمسافرين الكرام والتي يشرف عليها بشكل مباشر وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي”.

واضافت الشركة :ان تنفيذ الرحلات يتم وفق ضوابط مشددة من خلال اتخاذ عدة اجراءات رفعت من خلالها الشركة درجات الوقاية والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال تسيير الرحلات والخدمات المقدمة للمسافرين الكرام ،مع الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن سلطة الطيران المدني العراقي ومنظمات الطيران العالمية للوقاية من خطر الاصابة بوباء كورونا”.

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