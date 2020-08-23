قيادي بالحكمة: إلغاء القمة الثلاثية في الاردن بسبب إصابة الوفد العراقي بكورونا

2020/08/23 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ متابعة

كشف القيادي في تيار الحكمة، فادي الشمري، اليوم الاحد، معلومات تتحدث حول إحتمالية إلغاء القمة الثلاثية في الاردن بسبب إصابة الوفد العراقي بكورونا.

وقال الشمري في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هناك معلومات مؤكدة تتحدث عن احتمالية الغاء القمة الثلاثية في الاردن و تأجيل الزيارة، بسبب اكتشاف اصابة وزير الاتصالات العراقي والوفد المرافق بوباء كورونا عند وصولهم الى عمان اليوم مما ادى الى حجرهم مع وزير الاتصالات الاردني والسفير العراقي وموظفي السفارة المستقبلين لهم".

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