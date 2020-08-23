التطبيعية تعلن نتائج اجتماعها مع وكيل كاتانيتش بشأن تجديد العقد

2020/08/23 | 22:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتهى قبل قليل إجتماع الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم مع وكيل أعمال مدرب منتخبنا الوطني ستريشكو كاتاتيتش . وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على حضور وكيل أعمال المدرب الى محافظة اربيل خلال الايام المقبلة لإكمال المفاوضات على كل الامور المتعلقة بعقد المدرب .

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