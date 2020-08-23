2020/08/23 | 22:31 - المصدر: وزارة الهجرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو مع وزير التخطيط السيد خالد بتال النجم اليوم بمقر الوزارة في العاصمة بغداد ، مجالات التعاون بين الوزارتين وسبل تطويرها وتعزيزها ، وتطرق اللقاء إلى مناقشة تفاصيل الخطط والمشاريع التي تقوم بها الوزارة ومستجدات تنفيذها فضلا عن مواجهة التحديات القادمة لملفي العودة والنزوح .

واكدت السيدة الوزيرة أن خطة الوزارة تحقق أهداف التنمية المستدامة عبر القضاء على الأسباب الجذرية لعزوف الاسر النازحة والمتمثلة في " دمار البنى التحتية للمناطق التي كانت تسيطر عليها عصابات داعش الارهابية عام ٢٠١٤- ٢٠١٧ "، كما توفر خطة الوزارة البدائل الإيجابية سواء فرص التأهيل وتوفير فرص العمل، وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين العائدين .

الى ذلك اثنى وزير التخطيط السيد خالد بتال النجم على دور الوزارة في اعداد الخطط وتنفيذها للارتقاء بواقع فئات عنايتها وحل جميع مشاكلهم ، مبينا ان وزارته تعمل على دعم وزارة الهجرة في تنفيذ خطتها في انهاء ملف النزوح واعادة جميع النازحين الى مناطق سكناهم الاصلية فضلا عن غلق جميع مخيمات النزوح في البلاد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة تبحث مع وزير التخطيط مجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها خدمة لفئات عناية الوزارة) نشر أولاً على موقع (وزارة الهجرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة تبحث مع وزير التخطيط مجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها خدمة لفئات عناية الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وزارة الهجرة).