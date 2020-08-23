وزير العمل يتفقد قسم الصدر للحماية الاجتماعية ويوجه بالاسراع في إنجاز معاملات المواطنين وحسم طلبات الاعتراض

2020/08/23 | 22:31 - المصدر: وزارة العمل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي قسم الصدر للحماية الاجتماعية يوم الاحد الموافق 23-8-2020 واطلع على عمل الشعب في القسم وآلية إنجاز معاملات المواطنين، فيما التقى عددا من المواطنين المراجعين للقسم ووجه بمتابعة طلباتهم وانجازها بالسرعة الممكنة.

ووجه الوزير بمتابعة عمل الشعب ومدى حاجة كل منها الى الملاك الوظيفي اللازم لانجاز المعاملات وحسم الاضبارات الخاصة بالمواطنين من خلال تنظيم دوام الموظفين حسب حاجة كل شعبة، فيما اكد على ضرورة توفير مستلزمات العمل اللازمة حسب الامكانات المتاحة للدائرة والقسم.

كما التقى خلال زيارته القسم رئيس اللجنة العليا في بغداد القاضية أفراح فاروق، وجرى التباحث في شأن اعتراضات المستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية، مؤكدا ضرورة حسمها بالسرعة الممكنة لانهاء ملف المعترضين، فيما شدد الركابي على تعزيز عمل البحث الاجتماعي لحسم موضوع الاعتراضات من خلال الزيارات الميدانية وضرورة ان تكون هناك متابعة مستمرة لعمل الباحث الاجتماعي للتأكد من احقية الاسر المعترضة لاعانة الحماية الاجتماعية.

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