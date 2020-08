برشلونة يعلن اصابة احد نجوم فريقه بفيروس كورونا

2020/08/23 | 22:34 - المصدر: يس عراق

أصدر فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بيانا رسميا، مساء اليوم الأحد، أعلن من خلاله إصابة لاعبه البوسني الجديد ميراليم بيانيتش، القادم من يوفنتوس، بفيروس كورونا المستجد.

وقال برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “اختبارات بيانيتش لـ Covid-19 إيجابية، ولن يسافر إلى برشلونة إلا بعد مرور 15 يوما.



ويشعر اللاعب بصحة جيدة، وملتزم بالعزل الذاتي”.

[BREAKING NEWS]Pjanic tests positive for Covid-19 and will travel to Barcelona in 15 days.



Player feeling well and self-isolating pic.twitter.com/sTr9s4pzvc

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 23, 2020

ووقع اللاعب البوسني (30 عاما) عقدا مع برشلونة حتى يونيو 2024، في صفقة بلغت 60 مليون يورو، بجانب خمسة ملايين أخرى كمتغيرات، ويتضمن عقده شرطا جزائيا قدره 400 مليون يورو.

وفي المقابل، انتقل البرازيلي آرثر ميلو (23 عاما) من برشلونة إلى يوفنتوس، في صفقة بلغت 72 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين أخرى كمتغيرات.

