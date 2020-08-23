2020/08/23 | 22:35 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجتماع الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم مع وكيل أعمال مدرب منتخبنا الوطني كاتاتيتش ينتهي دون التوصل لاتفاق مشترك

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