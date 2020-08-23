البرلمان العراقي يدعو لتحرك سريع إزاء قطع إيران مياه نهرين

2020/08/23 | 22:35 - المصدر: الاناضول

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب البرلمان العراقي، الأحد، الحكومة بـ "التحرك السريع" إزاء قطع إيران لمياه نهري "سيروان" و"الزاب الأسفل" عن البلاد.

وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار بالبرلمان، سلام الشمري، في بيان، إن "قطع إيران لمياه النهرين سيلحق ضررا كبيرا بالعراق".

وأضاف الشمري، أن "الأمر يتطلب تحركا سريعا من الحكومة وعبر الجهات المعنية لضمان حق العراق في مياه الأنهر القادمة من إيران".

ونهرا سيروان والزاب الأسفل ينبعان من إيران، ويدخلان حدود العراق في محافظة السليمانية (إقليم كردستان) شمال شرقي البلاد.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد قالت الأسبوع الماضي في بيان، إن إيران قطعت في منتصف آب/ أغسطس الجاري مياه النهرين بشكل كامل للعام الثالث على التوالي.

وتعمد إيران، منذ 3 سنوات على الأقل، إلى خفض تدفق مياه الأنهر المتجهة إلى العراق أو قطعها بالكامل خلال فصل الصيف، وهو ما يتسبب بضرر للمحاصيل الزراعية ونقص في المياه الخام لمحطات التصفية.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، عوني ذياب، السبت، إن قطع مياه النهرين أثر بشكل كبير في المخزون المائي لسدي "دربنديخان" و"دوكان" بمحافظة السليمانية (شمال شرق)، وعلى المواطنين والزراعة في حوض النهرين.

ويشكو العراق منذ سنوات من قلة تدفق المياه في الأنهر التي تدخل البلاد جراء نقص تساقط الأمطار في موسم الشتاء فضلاً عن قطع إيران للمياه.

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