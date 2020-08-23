محافظ الديوانية : المستشفى الإسترالي (400) سرير حيز العمل خلال ايام

2020/08/23 | 22:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ الديوانية

اكد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان اليوم الاحد ، إن الحادي والثلاثون من شهر آب الجاري سيدخل المستشفى الإسترالي (400) سرير حيز العمل بعد توقف دام تسع سنوات منذ العام 2011 وستباشر شركة (ACA) الإسترالية المتخصصة عملها لإكمال المشروع ، بعد إن أجرت الشركة زيارات ميدانية ولقاءات متكررة خلال شهر اب الجاري ومديرها الأقليمي (نجم الدين الجنابي ) مع رئيس قسم المشاريع والهندسة في دائرة صحة الديوانية المهندس حليم عباس البركي للإطلاع على واقع المشروع وماوصل اليه من نسب إنجاز .

وقال الشعلان في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” إن مشروع المستشفى الإسترالي من المشاريع الوزارية المتوقفة في محافظة الديوانية وبعد مطالب ومتابعات متواصلة ومستمرة مع وزارة الصحة والوزارات ذات العلاقة تم استحصالنا الموافقات للرسمية بإعادة العمل للمشروع بإعتباره أحد أهم المشاريع الحيوية التي تسهم في النهوض بالواقع الصحي نظراً لما تعانيه المحافظة من قلة المستشفيات قياساً مع كثافتها السكانية” .

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