2020/08/23 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

اكدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، انها ستكمل مفاوضات تجديد عقد المدرب سريتشكو كاتانيتش، خلال الايام المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ انه “إنتهى قبل قليل إجتماع الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم مع وكيل أعمال مدرب منتخبنا الوطني كاتانيتش”.

واوضحت انه “تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على حضور وكيل أعمال المدرب الى محافظة اربيل خلال الايام المقبلة لإكمال المفاوضات على كل الامور المتعلقة بعقد المدرب”.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية: سنكمل مفاوضات تجديد كاتانيتش خلال الايام المقبلة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية: سنكمل مفاوضات تجديد كاتانيتش خلال الايام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).