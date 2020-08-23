2020/08/23 | 22:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقينظمت المعارضة في بيلاروسيا، أمس الأحد، مظاهرات ضخمة للضغط على الرئيس ألكسندر لوكاشنكو غداة دعوته الجيش إلى حماية وحدة وسلامة أراضي البلاد واتهامه منظمي الاحتجاجات بأنه يتم تحريكهم «من الخارج ويأمل معارضوه في تكرار الانجاز الذي حققوه في 16 آب، عندما نزل أكثر من مائة ألف شخص إلى شوارع مينسك حاملين علم المعارضة البيضاء والحمراء، للتنديد بإعادة انتخاب لوكاشنكو في والقمع الوحشي للمظاهرات التي تلت ذلك.وتوجه الآلاف نحو مركز العاصمة مينسك رافعين راية المعارضة البيضاء والحمراء.وهتف آلاف آخرون محتشدون في وسط العاصمة بشعارات تطالب بالحرية وبإسقاط لوكاشنكو. وقالت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا في مقابلة مع وكالة فرانس برس «إنني فخورة بالمواطنين البيلاروسيين الآن، لأنهم مستعدون بعد 26 عاما من الخوف، للدفاع عن حقوقهم»، معتبرة أنها فازت بالاقتراع.وأضافت «أدعوهم إلى مواصلة العمل وإلى عدم التوقف لأنه من المهم الآن أن نبقى موحدين في كفاحنا من أجل حقوقنا».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات الآلاف يتظاهرون في بيلاروسيا: إسقاط الرئيس مطلبنا) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات الآلاف يتظاهرون في بيلاروسيا: إسقاط الرئيس مطلبنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).