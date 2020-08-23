التحالف يواصل الانسحاب: (٨) قواعد عسكرية بأيد عراقية

2020/08/23 | 22:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميانسحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد، أمس الأحد، وسلمتها لقوات الأمن العراقية، بعد أيام من تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من جنود بلاده من العراق.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي إن «قوات التحالف الدولي سلمت الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية الذي كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الأسترالية والنيوزلندية والأميركية».وذكر أن «الموقع سوف يُخصص للقوات الأمنية العراقية لاستخدامه بعد اكتمال مهمة قوات التحالف الدولي»، موضحا أن «المواقع الأخرى سيتم تسليمها إلى الجانب العراقي وفق جدول زمني للتسليم».ويعد موقع معسكر التاجي هو ثامن موقع يتم تسلمه من قوات التحالف بعد مواقع وقواعد عسكرية في بغداد والموصل وكركوك والأنبار قبل أشهر.وكان موقع التاجي وقواعد أخرى للتحالف تعرضت لسلسلة هجمات على مدار الأشهر الأخيرة.وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأميركية من عدة مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، وذلك في إطار إعادة التموضع.وتنشر الولايات المتحدة زهاء 5 آلاف جندي في العراق وينشر التحالف 2500 آخرين.واعلنت قوات التحالف الدولي أن دورها حاليا في العراق تقديم المعلومات الاستشارية.وأكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولي مايليز كاغينز، إن «القوات فى قاعدة التاجي عادت إلى ديارها، ويتم الآن العمل فى مواقع أقل بالعراق».وتابع المتحدث بأن «التحالف الدولي يقيم الوضع حاليا بشكل دوري لا سيما بعد أن أصبحت القوات العراقية أكثر تأهيلاً».وفي سياق متصل قال وزير الخارجية فؤاد حسين إن عملية إعادة انتشار القوات الأميركية ستتم وفق جدول زمني.وأشار حسين الذي رافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في زيارته إلى واشنطن، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية إلى وجود اتفاق مع واشنطن على أن تكون مسألة إعادة جدولة الانتشار من قبل مختصين وفنيين من الطرفين لدراسة هذه المسألة، وإقرار الجدولة الزمنية لذلك.ولم تصدر تفاصيل من واشنطن حول إعادة انتشار القوات الأميركية، غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلال لقاء مع الكاظمي في واشنطن التزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق خلال 3 سنوات.وصوّت البرلمان العراقي كانون الثاني الماضي على قرار يطالب فيه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بغارة جوية أميركية قرب مطار بغداد.وكان الكاظمي أنهى السبت زيارته الرسمية إلى واشنطن، بعد 4 أيام من اللقاءات والمباحثات مع مسؤولي الإدارة الأميركية وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب.وفي 2014 انتشر نحو 5 آلاف جندي أميركي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ولا تتوفر إحصائية حديثة بشأن عدد هذه القوات حاليا.وعادت القوات الأميركية إلى العراق عام 2014 عندما اجتاح تنظيم داعش ثلث مساحة العراق، وذلك بناء على طلب من حكومة بغداد برئاسة نوري المالكي آنذاك.وكانت القوات الأميركية غادرت العراق بشكل كامل نهاية عام 2011 بعد 8 سنوات من الغزو الذي أطاح بنظام الرئيس صدام حسين عام 2003.

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