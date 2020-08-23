محافظ البصرة عن زيارة رئيس الوزراء: تدل على أهمية استقرار الوضع الأمني في المحافظة

2020/08/23 | 22:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيأكد محافظ البصرة، المهندس أسعد العيداني، أن وصول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة دليل على أهمية استقرار المدينة التي تؤثر على أوضاع البلد أجمع.وقال العيداني عقب اجتماع امني عقد في قيادة العمليات بالبصرة، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى البصرة تدل على أهمية المدينة ومكانتها في العراق، لانه تؤثر على أوضاع العراق، مما يؤكد على ضرورة استقرار الوضع الأمني فيها، لتداخله في الكثير من المجالات وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي.وتابع، أن الزيارة جاءت في إطار سعي الحكومتين الاتحادية والمحلية في ضرورة استتباب الامن في المحافظة ومواصلة التحقيق في الجرائم التي وقعت مؤخرا.وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه كافة الوزارات والأجهزة الأمنية للاجتماع مع دوائرهم في محافظة البصرة من اجل مناقشة الخطط الأمنية الجديدة في تعزيز الوضع الأمني.وبين ان الكاظمي اكد على ضرورة تعزيز ورفع الروح المعنوية للأجهزة الأمنية لأداء مهامها وحل كل المشاكل والمعوقات التي قد تعيق أعمال الأجهزة الأمنية.ويذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد وصل السبت الى مطار البصرة يرافقه وفد امني كبير، وعقد اجتماعا مع الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية في مقر عمليات البصرة.

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