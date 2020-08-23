قيادي بالحكمة: معلومات مؤكدة تتحدث عن احتمالية الغاء القمة الثلاثية بالاردن وتأجيل زيارة الكاظمي

2020/08/23 | 22:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ كشف القيادي بتيار الحكمة فادي الشمري، عن معلومات تتحدث عن احتمالية الغاء القمة الثلاثية بالاردن وتأجيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال الشمري في تغريدة "تويتر": "هناك معلومات مؤكدة تتحدث عن احتمالية الغاء القمة الثلاثية في الاردن وتأجيل زيارة مصطفى الكاظمي".واضاف ان "ذلك جاء بسبب اكتشاف اصابة وزير الاتصالات والوفد المرافقله بوباء كورونا عند وصولهم الى عمان اليوم"./انتهى10

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