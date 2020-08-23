2020/08/23 | 22:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ سمع أهالي بلدتي برجا وبعاصير جنوبي بيروت، الأحد، دوي انفجار بين البلدتين التابعتين لمنطقة جبل لبنان.وبحسب وسائل اعلام لبنانية : شاهد السكان دخانا أبيض يتصاعد من منطقة تقع بين البلدتين، فيما تفيد المعلومات الواردة حتى الآن إلى أن الانفجار لم يتسبب بوقوع ضحايا.وتسبب الانفجار بحالة من الذعر بين سكان المنطقة المحيطة، فيما لم تعرف أسبابه الحقيقية.وحسب المصادر حضرت عناصر من قوات الأمن إلى المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث./انتهى9

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