تشييد اول معمل اوكسجين حكومي في كركوك

2020/08/23 | 22:49 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/ أعلن مدير عام دائرة صحة كركوك الدكتور زياد الجبوري عن نصب معمل مركزي للاوكسجين لمستشفی الاطفال والامراض النسائية والتوليد في حي النصر وهو اول معمل يشيد بكركوك .



وأوضح الجبوري أن معمل الاوكسجين سيقوم بتجهيز المستشفی بالكامل وٲن دائرة صحة كركوك تعمل لانشاء معملين آخرين في مستشفیي آزادي وكركوك العام والعمل لتجهيز جميع المؤسسات الصحية التابعة الى دائرة صحة كركوك بالاوكسجين ومن ضمنها مستشفيات الحجر الصحي لمعالجة المصابين بفايروس كورونا وبالكميات المطلوبة من قبل تلك المؤسسات.



وأضاف أن المعمل يقوم بتجهيز الاوكسجين مركزيا وعلى مدى ٢٤ ساعة يوميا ./انتهى

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