بالصور.. وزير العمل يستجيب لمناشدة إنسانية لمواطن يسكن في المخيمات

2020/08/23 | 22:58 - المصدر: وزارة العمل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجـه وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي قسم حماية الانبار بزيارة مواطن فقيرمن سكنة المخيمات في الانبار

وقام باحثو قسم الانبار وبناء على توجيه الوزير بزيارة المواطن يوم السبت٢٠٢٠/٨/٢٢ وتبين انه من مواليد 1981 معيل ل ٩ أفراد وتعاني العائلة من الفقر الشديد، حيث تم تسجيل معلومات المواطن وملء استمارة المسح الميداني للنظر في امكانية شموله بإعانة الحماية الاجتماعية حسب الضوابط والتعليمات.

من جانبهِ اعربَ المواطن عن شكرهِ وتقديره لوزير العمل لاستجابته السريعة للمناشدات الإنسانية.

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