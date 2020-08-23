2020/08/23 | 23:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاحد، عن القبض على عصابة للسرقة في منطقة حي العامل بالعاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "خلال تجوال دورية النجدة ضمن منطقة الشرطة الخامسة استنجد بهم طالب نجدة مخبرا بقيام اشخاص عدد (٤) يستقلون عجله نوع كورلا بأطلاق النار على اطارات عجلته وتحت تهديد السلاح قاموا بسرقة مبلغ من المال وقدرة (مليون دينار عراقي) ولاذو بالفرار".

واضافت انه "على الفور تم اشعار السيطرة المركزية من قبل الدورية، حيث تم غلق مخارج المنطقة وبدلاله طالب النجدة تم تفتيش المنطقة والقبض على شخصين مع العجلة المذكورة اعلاه وعثر بداخلها على (٣) مسدسات غير مرخصة"، مشيرة الى انه "تم تسليمهم إلى مركز الشرطة صوليا".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجدة بغداد تعلن القبض على عصابة للسرقة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجدة بغداد تعلن القبض على عصابة للسرقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).