نائب يعلن قرب استدعاء رئيس احدى الهيئات الحكومية للبرلمان (وثائق)

2020/08/23 | 23:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، مازن الفيلي، الاحد، قرب استدعاء رئيس هيئة استثمار بغداد للبرلمان، لمساءلته عن المخالفات الادارية والمالية في الهيئة.

وذكر الفيلي في بيان صحفي تابعه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (23 آب 2020)، إن "الرد على فتحنا ملفات تخص عمل هيئة استثمار بغداد يمثل مخاوف هذه الهيئة وإدارتها من أصوات الفحص والتدقيق العلنية التي تبين للرأي العام حجم المخالفات".

وأضاف النائب، "استند كل ما طرحناه في مؤتمرنا الصحفي السابق إلى تقرير ديوان الرقابة المالية رقم 24669 في 26/ 11/ 2018 فضلا عن كتاب المصرف العقاري ذي العدد 2341 في 2 / 10 / 2018 المتضمن منع هيئة استثمار بغداد وإيقاف جميع تصرفاتها في العقارات العائدة للمصرف، فيما لم تذكر الهيئة في ردها اي وثائق رسمية سوى مهاترات إعلامية غير مهنية تحاول فيها خلط الأوراق".

وأضاف، ان "الحقوق التي منحها الدستور تتيح لمجلس النواب وأعضائه مساءلة اي جهة تنفيذية للوقوف على الخروقات الادارية والمالية وحجم التلاعب في المال العام وهذا جزء من العمل الرقابي لمجلس النواب وذلك ليعرف كل ذي حجم حجمه".

وكشف الفيلي، عن "استدعاء رئيس هيئة استثمار بغداد بعد استئناف البرلمان أعماله لمساءلته عن الخروقات وذلك بأقرب انعقاد لجلسات مجلس النواب"، مؤكدا "وجود استياء برلماني من عمل الهيئة وإدارتها".

وأوضح، أنه "يمتلك ملفات كبيرة سيكشفها أمام مجلس النواب وأعضائه تبين المخالفات الادارية والمالية في هيئة استثمار بغداد".

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، مازن الفيلي، كشف أمس السبت، وجود مخالفات كبيرة وتلاعب اداري في الاجازات الاستثمارية التي منحتها هيئة استثمار بغداد، مطالبا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وهيئة النزاهة، بضرورة اجراء تحقيق يبين المتسبب في هذه المخالفات واحالت المتورطين الى القضاء.

وقال الفيلي في مؤتمر صحفي، انه "في ظل ما يرزخ تحته الاقتصاد العراقي من فساد اداري والمالي نخر مفاصل الدولة وقضى على طموحات ابناء الوطن في عيش رغيد عقدنا العزم على تدقيق وفحص الاجازات الاستثمارية التي منحتها هيئة استثمار بغداد وقد وجدنا مخالفات كبيرة وتلاعب اداري خارج الضوابط والسياقات القانونية".

وأضاف النائب، "من هذه المخالفات الاجازة الاستثمارية الممنوحة من قبل هيئة استثمار بغداد لتأهيل وتطوير مطبعة انتاجية الممنوحة لشركة واسط للطباعة المحدودة والبالغة تكلفتها حوالي اربعة مليارات ومائة واثنان وخمسون مليون واربعمائة وعشرة الف دينار، وحسب تقرير الرقابة المالية رقم 24669 في 26 تشرين الثاني 2018 فان المخالفات الادارية والمالية تبين حجم الفساد في الهيئة".

وتابع الفيلي، "من بين هذه المخالفات في اجازة تطوير المطبعة الانتاجية ان الهيئة منحت الاجازة لاغراض تجارية على الرغم من اعتراض قسم العقود في امانة بغداد على المشروع لان الارض ملك صرف تستخدم لاغراض مشاريع الاسكان حصرا وذلك خلافا للمادة (10/ ثانيا) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 والتي نصت على (يجوز تمليك المستثمر العراقي او الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام، وللمستثمر العراقي او الاجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي) وهذه مخالفة واضحة للقانون".

وبين، ان "المستثمر لم يقدم كشفا للمشاريع التي قام بها في العراق وخارجه في الطلب المقدم من قبله للحصول على الاجازة وذلك خلافا للمادة (19 / ثانيا) من القانون والتي توجب منح الهيئة إجازة الاستثمار او تأسيس المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على امور التالية منها (المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه) فيما لم يقدم المستثمر بحسب استفسار رقم 9 في 19 تموز 2018 المقدم من ديوان الرقابة المالية ".

وأوضح النائب، ان "الهيئة قامت بمنح الاجازة الاستثمارية بتاريخ 6 / 12 / 2016 على الرغم من تقديم الطلب من الستثمر بتاريخ 31 / 7 / 2016 اي بفترة تاخير تجاوزت الثلاثة اشهر وذلك مخالفة للضوابط القانونية في المادة (7/ج) من قانون الاستثمار (13) لسنة 2006 (المعدل) والتي الزمت (الهيئة البت في طلبات اجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب) وهذه المخالفة تضع ادارة الهيئة في دائرة الشك والشبهات المالية والادارية ".

واشار الفيلي، الى ان القسم الاقتصادي في الهيئة لم يقم بعملية دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل المستثمرين وهذا ما كشفه تقرير الرقابة المالية ويعد مخالف للمادة (9/ اولا) من النظام الداخلي لهيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم والتي اوجبت اعداد التقارير والدراسات المتعلقة بنشاط الهيئة وسبل التهوض بها وتقييم دراسة الجدوى المقدمة للهيئة من المستثمر .

وطالب رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بضرورة اجراء تحقيق يبين المتسبب في هذه المخالفات واحالته المتورطين الى القضاء مؤكدا عزمه بيان جميع شبهات الفساد في هيئة استثمار بغداد وحجم التلاعب المالي والاداري، بحسب البيان.

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