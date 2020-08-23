الليلة.. ترمب يرد على الدولة العميقة ويكشف انجازا (كبيرا) في مواجهة كورونا

2020/08/23 | 23:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقد مؤتمر صحفي، في وقت لاحق من اليوم الأحد للكشف عما قال إنه إنجاز علاجي كبير في مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، في تغريدة عبر "تويتر" تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" أن وزير الصحة أليكس عازار ورئيس هيئة الدواء والغذاء، ستيفن هان، سيحضران المؤتمر.

وأشارت إلى أن المؤتمر سينعقد عند الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن (الساعة الحادي عشر مساءً بتوقيت غرينيش.

وتعد الولايات المتحدة حاليا هي أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد- 19".

ويبلغ عدد الإصابات في أميركا حاليا نحو 5 ملايين و700 ألف إصابة، إلى جانب 176 ألف حالة وفاة.

ولاقت إدارة ترامب لأزمة الفيروس انتقادات كبيرة، خاصة على صعيد استعجال وطرح أدوية قبل خضوعها للفحوص اللازمة.

لكن الرئيس الأميركي رد بأن "الدولة العميقة" هي التي تؤخر إنتاج لقاح الوباء الذي ألحق ضررا بالغا بالاقتصاد الأميركي.

ومع ذلك، شدد على أن اللقاح سيكون متوفرا في البلاد قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

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