رئيس حكومة اقليم كوردستان يناقش مع مسؤول ادارة كرميان الوضع العام في الإدارة

2020/08/23 | 23:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني

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