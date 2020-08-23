2020/08/23 | 23:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدى الحشد الشعبي، الاحد، لتعرض نفذه عناصر داعش الإجرامي غرب الانبار.وذكر موفدنا ان اللواء 18 امكن من التصدي لتعرض معادي بسلاح 12،7 وهاون وسلاح RBG7 على طريق عكاشات – القائم غرب الانبار.وأضاف ان ثلاثة مقاتلين تعرضوا للإصابة نتيجة التعرض فيما لاء الارهابيون بالفرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يتصدى لتعرض داعشي غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يتصدى لتعرض داعشي غرب الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).