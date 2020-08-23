رئيس النزاهة الأسبق يؤكد وجود فساد كبير تقوم به شركات الاتصالات وسط تجاهل من قبل الحكومات

2020/08/23 | 23:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

بين رئيس هيأة النزاهة الاسبق، رحيم العكيلي، الأحد، إن الحكومة لم تتحرك باستراتيجية لايقاف النهب والفساد من شركات الاتصالات، مبينا أن هذه الشركات تتعاون مع فاسدين تمكنهم من التهرب بالاموال خارج البلد.

وذكر العكيلي في حديث متلفز تابعته /المعلومة/، أن “الجهات الرقابية والقضائية غير محمية وتواجه ضغوطا من قبل السياسيين”.

وأضاف أن “قطاع الكهرباء تكالبت عليه الجهات السياسية ولم يستطع احد ان يقوم بإنهاء الملف لارتباطه خارجيا والحكومات بعد 2006 برامجها تنص على مكافحة الفساد لكنها لم تحقق شيئا وانما محمية للفساد، مبينا أن،600 مليار دولار سرقت من خارج الموازنات بالعراق”.

وتابع أن “معظم الذين تولوا المناصب بالعراق هم من مزدوجي الجنسية والحكومة عاجزة عن الإيفاء بتوزيع الرواتب وهذا جزء من الفساد”.

وعن شركات الاتصالات، أكد رئيس لجنة النزاهة الأسبق، أن “شركات الاتصالات فيها فساد من بدايته وحتى الان والحكومة لم تتحرك باستراتيجية لإيقاف النهب والفساد من شركات الاتصالات، مضيفا أن شركات الاتصالات تتعاون مع فاسدين تمكنهم من التهرب بالأموال خارج البلد”.



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