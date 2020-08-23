الوكيل الاداري لوزارة الموارد المائية يلتقي المعتصمين من اصحاب الاجازة الاجبارية

2020/08/23 | 23:03 - المصدر: وزارة الموارد المائية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألتقى الوكيل الاداري للوزارة السيد طه درع السعدي المعتصمين من اصحاب الاجازة الاجبارية أمام مبنى وزارة الموارد المائية وأعلمهم موافقة السيد الوزير المهندس مهدي رشيد الحمداني على مخاطبة مكتب السيد رئيس الوزراء حول أعادتهم ومباشرتهم العمل على ان يكون استلام مستحقاتهم حال اطلاقها وتوفرها من قبل وزارة المالية.

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