الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية يلتقي مجموعة من فلاحي ومزارعي محافظة ديالى

2020/08/23 | 23:05 - المصدر: وزارة الموارد المائية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألتقى الوكيل الفني للوزارة المهندس حسين عبد الأمير بكة مجموعة من فلاحي ومزارعي محافظة ديالى ناحية خان بني سعد وبحضور مدير الموارد المائية في المحافظة وفي بداية اللقاء رحب السيد الوكيل بالضيوف وأستمع لمشاكلهم مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ المشاريع الاروائية التي تخدم أقضية ونواحي المحافظة أضافة الى مناقشة امكانية أيجاد الحلول الناجعة والسريعة لمشاكلهم وبما يخدم ويطور الواقع الإروائي والزراعي في محافظة ديالى .

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