2020/08/23 | 23:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأحد إن "عملا تخريبيا" تسبب بالانفجار الذي أوقع أضرارا بمنشأة نطنز النووية الشهر الماضي.

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