الحشد الشعبي يعلن صد تعرض لداعش غربي الأنبار

2020/08/23 | 23:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي، الاحد، صد تعرض لتنظيم داعش غربي محافظة الأنبار. وقالت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 اب 2020)، إن "اللواء 18 تمكن من التصدي لتعرض معادي بسلاح 12،7 وهاون وسلاح RBG7 على طريق عكاشات – القائم غرب الانبار".

وأضاف أن "ثلاثة مقاتلين تعرضوا للإصابة نتيجة التعرض فيما لاذ الإرهابيون بالفرار".

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