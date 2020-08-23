قائد شرطة البصرة: القبض على 304 متهمين بينهم (2) متورطين بجرائم إرهابية

2020/08/23 | 23:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي، اليوم الأحد، القبض على 304 متهمين بينهم متورطون بجرائم إرهابية.

وقال ناجي في تصريح لقناة العراقية الاخبارية وتابعتها “خبر برس” ، إنه “تنفيذا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي تم القبض على 304 متهمين بينهم متورطان اثنان بجرائم إرهابية”.

وأضاف، أنه “تمت مصادرة أعتدة وأسلحة مختلفة وحجز ما يقرب من ثلاثة آلاف عجلة ومركبة مخالفة ومظللة ودراجات لا تحمل أوراق ثبوتية في مناطق متفرقة في المحافظة”.

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