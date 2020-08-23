بالأرقام .. بايرن يتفوق على سان جيرمان فى مواجهة ثنائى الهجوم

2020/08/23 | 23:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] تشهد المواجهات الحاسمة والمصيرية بين الفرق الكبرى دائمًا مواجهات ثنائية خاصة، وكذلك هو الحال فى مواجهة نهائى دورى أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

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