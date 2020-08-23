2020/08/23 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبنان وعريسان هنديان فقيران – نوزاد حسن هل انتهت زيارة ماكرون للبنان؟بالتأكيد انتهت منذ اسابيع، وكلنا شاهدنا الرئيس الفرنسي الشاب,وقد احاطت بسيارته الحشود التي كانت تهتف:ثورة ثورة.كان الحماس طاغيا على المشهد.لا اعرف لماذا احسست بأن الرئيس الفرنسي هبط من السماء فجأة بحيث تلقته ايدي المنكوبين والمحرومين من اهل لبنان وهم لا يصدقون انهم امام ماكرون […]

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