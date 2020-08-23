2020/08/23 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صديقي المندهش – مجيد السامرائي مايزال صديقي فاغر الفم مندهشا ليس لان 71 طالبا اردنيا حصلوا على معدل 100 بالمئة في إمتحانات التوجيهي لهذا العام وليس لان إبنه قد نال على 95 بالمئة بعد تلقى تعليمه في مدارس عمان ناو على إعادة الامتحان حتى يتساوى مع أقرانه بل لان الناجحين احتفلوا وهم يغنون : (صمون […]

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