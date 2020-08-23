2020/08/23 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السجن للافلين في فضيحة الجامعات الأمريكية { نيويورك (أ ف ب) – حُكم على الممثلة الأمريكية لوري لافلين الجمعة بالسجن شهرين وغرامة قدرها 150 ألف دولار بعد إقرارها بالذنب في إطار فضيحة واسعة تتعلق بدفع أثرياء رشى لإدخال أبنائهم إلى جامعات أمريكية عريقة.وقد اتبع القاضي الفدرالي في بوسطن ناثانييل غورتن توصيات المدعي العام الفدرالي في […]

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