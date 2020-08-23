2020/08/23 | 23:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تاجيل حسم تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش.وقالت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "إنتهى قبل قليل إجتماع الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم مع بهروز دزهبود وكيل أعمال مدرب منتخبنا الوطني سريتشكو كاتانيتش".واضافت انه "تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على حضور وكيل أعمال المدرب الى محافظة اربيل خلال الايام المقبلة لإكمال المفاوضات على كل الامور المتعلقة بعقد المدرب".يذكر ان عقد كاتانيتش، ينتهي في الثالث من شهر ايلول المقبل./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطبيعية اتحاد الكرة تؤجل حسم تجديد عقد كاتانيتش) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطبيعية اتحاد الكرة تؤجل حسم تجديد عقد كاتانيتش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).