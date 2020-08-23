شوط اول سلبي في نهائي دوري ابطال اوربا بين البايرن وباريس سان جيرمان

2020/08/23 | 23:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ انتهى الشوط الاول من مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بالتعادل السلبي في المباراة المقامة على ملعب النور، بالعاصمة البرتغالية لشبونة./انتهى9

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