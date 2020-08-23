وزير النفط : زيارتنا إلى واشنطن من الناحية الاقتصادية كانت جيدة جداً / موسع

2020/08/23 | 23:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ اكد وزير النفط احسان عبد الجبار ان زيارتنا إلى واشنطن من الناحية الاقتصادية كانت جيدة جداً.وقال في تصريح متلفز تابعته /نينا/ ان النقاش مع بعض الشركات الأمريكية استمر لسنتين مؤكدا اننا نستطيع حالياً إنتاج 5 ملايين برميل يومياً كما يمكن أن نصل لإنتاج 7 ملايين برميل يومياً عند العام 2025.واوضح وزير النفط: يجب أن يفكر العراق منذ الآن في الطاقة البديلة مشيرا الى انه في عام 2030 ستكون هناك طاقة بديلة تقلل الطلب على النفط.واشار الى ان عقود التراخيص حافظت على موقع العراق ثانياً في أوبك لافتا الى ان عقود التراخيص فيها إيجابيات وسلبيات.واكد وزير النفط: تعاقدنا مع شركة شيفرون سيجعل العراق في مقدمة الدول بالطاقة ونخطط لإنتاج مليون برميل يومياً في ذي قارواشار وزير النفط الى انه : سيتم تأهيل الشباب العاطلين في ذي قار وتدريبهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.



وبين وزير النفط: 80 % من مشاريع الغاز في طريقها للإنجاز وسوف لن نستورد الغاز في عام 2025./انتهى9

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